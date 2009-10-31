Тимошенко обіцяє не допустити «мародерства» під час епідемії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Державній податковій адміністрації, Державній інспекції з контролю за цінами і Державній інспекції з контролю за якістю лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я з 2 листопада проводити перевірки аптек на предмет наявності ліків від грипу та ГРВІ та цін на них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді за участю голів облдержадміністрацій та регіональних відділень санітарно-епідеміологічних служб.

«Будуть контролюватися аптеки по двом напрямкам: перше – це наявність мінімального пакету медикаментів і медичних засобів, які затверджені Міністерством охорони здоров’я, і друге – всі ці три органи будуть перевіряти оптові контракти на продаж ліків у той період, коли не було підвищеного попиту на ліки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр наголосила, що уряд не дозволить у зв’язку з підвищенням попиту на профілактичні лікарські засоби необгрунтовано підвищувати ціни на них.

«Ми не допустимо мародерства на цих неприємних епідемічних обставинах, які є сьогодні в країні», - підкреслила вона.

Глава уряду заявила, що всі аптеки, які необгрунтовано підвищують ціни на ліки, будуть позбавлені ліцензій без права на їх повернення.