Тимошенко натякає, що діагностувати "свинячий грип" заважав Ющенко

В Україну до початку 2010 року буде поставлено обладнання для лабораторії з виявлення вірусу грипу А/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на селекторній нараді за участю голів облдержадміністрацій та регіональних відділень санітарно-епідеміологічних служб.

«В Україні замовлено і до нового року буде поставлено найсучаснішу лабораторію, яка забезпечить такий рівень аналізів і результатів, який сьогодні дає лондонська лабораторія», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, вже підписано всі необхідні контракти.

Крім того, глава уряду повідомила, що протягом тижня в областях будуть створені 37 лабораторій з діагностики грипу.

«Хотілося б, щоб нам не доводилося в середині цього року в такому пришвидшеному порядку забезпечувати країну лабораторіями, а хотілося б, щоб все це було зроблено за попередні десять років», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що все обладнання для лабораторій було б поставлено в Україну раніше, якби Президент України Віктор ЮЩЕНКО не заветував постанови уряду. Водночас, за її словами, уряд, незважаючи на це, забезпечить закупівлю та створення необхідних лабораторій.