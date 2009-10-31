Вакарчук просить не виганяти студентів із гуртожитків під час карантину
Міністр звернувся до ректорів вишів
Міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК закликає керівників усіх навчальних закладів на період карантину не виселяти із гуртожитків студентів із західних регіонів України.
Як передає кореспондент УНІАН, з таким закликом І.ВАКАРЧУК виступив сьогодні на селекторній нараді за участю голів облдержадміністрацій та регіональних відділень санітарно-епідеміологічних служб.
«Я закликаю всіх ректорів вищих навчальних закладів з тим, щоб не виселяти студентів із гуртожитків і особливо – студентів із Західної України. Я прошу забезпечити їм нормальні умови проживання і можливість отримати медичну допомогу», - сказав І.ВАКАРЧУК.
Міністр пояснив, що зараз у зв’язку з припиненням на три тижні навчального процесу в усіх навчальних закладах до Міністерства освіти та науки почали надходити скарги від студентів про виселення з гуртожитків.
У свою чергу, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО повідомив, що зараз уряд розглядає можливість продовження зміни в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія» для дітей із регіонів, де стався спалах «каліфорнійського грипу».
«Зараз у цих центрах відпочивають близько 300 дітей із західних регіонів», - додав він.
За словами міністра, згідно з попередніми розрахунками на продовження змін необхідно близько 500 тис. грн. «Зараз ми радимося з батьками, чи згодні вони залишити дітей у цих центрах», - додав Ю.ПАВЛЕНКО.