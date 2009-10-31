ЦВК спровадила претендента у кандидати, який не знає Шаповала

Центральна виборча комісія відмовила Зауру АББАСОВУ Джаванши-Огли в реєстрації кандидатом у президенти України

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення члени ЦВК прийняли одностайно сьогодні на своєму засіданні.

ЦВК мотивувала своє рішення тим, що документи, подані З.АББАСОВИМ, не відповідають встановленим законом вимогам.

У прес-службі ЦВК ще на етапі подачі документів зазначали, що кандидат надав неповний список необхідних документів на реєстрацію, а саме: «автобіографію, виборчу програму, заяву на ім`я голови ЦВК А.СТРИЖАКА (СТРИЖАК – голова Конституційного суду України, а головою ЦВК є Володимир ШАПОВАЛ – УНІАН), довідку про місце проживання і дві фотографії».

*** З.АББАСОВ, 1958 року народження, уродженець Кіровабада (Азербайджан). Проживає в Дніпропетровську і є громадянином України, член Народної партії, тимчасово не працює.