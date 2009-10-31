Тимошенко оголосила пріоритет: переоснащення лікарень

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що за два роки українські лікарні вдасться переоснастити сучасним обладнанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні заявила під час зустрічі з колективом Чернігівського обласного онкологічного диспансеру.

«Наша мета – максимально переоснастити найсучаснішою технікою всі наші лікарні: обласні, міські районні, спеціалізовані, дитячі. Це те, що є для нас одним з пріоритетів. Я думаю, що цю програму ми можемо і повинні завершити за півтора-два роки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що сьогодні триває робота з підписання договорів з найбільшими українськими і зарубіжними компаніями – виробниками медтехніки із закупівлі обладнання в кредит під мінімальні відсотки.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що в першу чергу для українських лікарень необхідно купити мамографи, а також техніку для пологових будинків.

Крім того, вона відзначила, що в кожному обласному центрі має бути ПЕТ-центр для ранньої діагностики онкозахворювань.

Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО передала Чернігівському обласному онкологічному диспансеру сертифікат на отримання мамографа.