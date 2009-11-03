Тимошенко їде на Прикарпаття

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завтра відвідає Івано-Франківську область.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК на засіданні обласної надзвичайної протиепідемічної комісії.

За словами губернатора, завтра в другій половині дня приїжджає в область прем’єр-міністр і, можливо, буде нарада щодо епідеміологічної ситуації на Прикарпатті.