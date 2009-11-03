Тимошенко їде на Прикарпаття
00:01, 03 листопада 2009Політика
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Про це повідомив голова ОДА
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завтра відвідає Івано-Франківську область.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК на засіданні обласної надзвичайної протиепідемічної комісії.
За словами губернатора, завтра в другій половині дня приїжджає в область прем’єр-міністр і, можливо, буде нарада щодо епідеміологічної ситуації на Прикарпатті.
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