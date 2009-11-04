Ющенко хоче зробити РНБО «головним центром» боротьби з епідемією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що головним центром прийняття рішень щодо протидії епідемії грипу в Україні має стати Рада національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ.

При цьому Президент повідомив, що своїм рішенням вводить до складу РНБО міністра охорони здоров’я та головного державного санітарного лікаря України.