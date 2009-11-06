Тимошенко просить Ющенка більше не забороняти постачання медапаратури

У Кабінеті міністрів очікують, що апарати штучної вентиляції легенів, закуплені в Австрії, почнуть надходити в Україну вже протягом найближчого місяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила на нараді в Чернівецькій облдержадміністрації з питань боротьби з епідемією грипу.

Вона підкреслила, що уряду вдалося відновити контракти на постачання медичного устаткування з низкою країн, зокрема з Австрією, які були перервані через ветування Президентом України ряду урядових постанов.

«Враховуючи, що ми не зупинилися, і ми відразу після ветування почали відновлювати повністю всі контракти, повністю всю систему урядових гарантій, і відновили співпрацю з банком. Хоча Австрія сказала, що якщо ветуються ці документи, то, можливо, Україні не потрібні апарати штучної вентиляції легенів. Але ми переконали, що це потрібно, і зараз, на цю хвилину ми вже екстрено відновили все, що змогли, і ми очікуємо протягом місяця одержати від тисячі до двох тисяч апаратів штучної вентиляції легенів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також підкреслила, що впродовж, максимум, чотирьох місяців вдасться почати реалізацію контрактів з іншими країнами з постачання медичного устаткування.

«Для цього ми звернулися до Президента з проханням більше не накладати вето, тому що одночасно на десять постанов уряду було накладено вето, а це придбання трьох тисяч автомобілів швидкої допомоги і 700 реанімобілів. Це і реанімаційні столи, інкубатори для дітей, цифрові рентгенапарати – великий спектр устаткування», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.