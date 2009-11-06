Екс-соратник Яценюка: Мені справді шкода, я - розчарований

Нещодавно керівник Львівського обласного штабу кандидата на пост Президента України Арсенія Яценюка Олександр ГАНУЩИН заявив про свій вихід із виборчого процесуу зв’язку з незгодою з проросійським курсом свого кандидата. Через кілька годин після прес-конференції ГАНУЩИНА, довірена особа кандидата у президенти України Арсенія ЯЦЕНЮКА Андрій ІВАНЧУК заявив, що Олександр ГАНУЩИН ніколи не був керівником Львівського обласного штабу А.ЯЦЕНЮКА.

„Я не хочу коментувати їхні заяви. Вони зробили їх для того, щоб ув’язати мене в дискусію: чи був я керівником штабу, чи ні. Я на це не піду. Якщо хочете дізнатися, чи був я керівником обласного штабу Яценюка – краще зателефонуйте на Львівщину і дізнаєтеся”, - заявив УНІАН у телефонному коментарі Олександр ГАНУЩИН.

Разом із тим, він докладно розповів про мотиви свого рішення:

"Було кілька фактів, які засвідчили зміну програмних засад Арсенія Петровича, як кандидата в Президенти України. Перше – його бойовий листок „Український проект” зі статтями, зорієнтованими на більш м’який вектор створення новітньої Київської Руси. Другий - бойовий листок, який розповсюджувався великими тиражами (з „Батьківщиною-матір’ю” зі щитом у руках), де містилися тези про те, що нам конче необхідно для подолання внутрішніх кризових явищ почати інтеграцію в новому східноєвропейському імперському проекті. Цей проект передбачає тісну залежність України з Росією та іншими країнами, які раніше входили до СРСР. Назву ще один переломний момент. Він трапився два з половиною тижні тому. Я, як і інші керівники штабів, мав нагоду побувати в Києві, де нам уже дали готову програму Яценюка, яка називається „Новий курс” (він був уже визначений, як офіційний документ кандидата в президенти). Там також закріплювалися згадані євразійські положення. Після цього у мене вже сумнівів не було, що робити. Ми, представники західних регіонів України тоді намагалися дискутувати. Але документ був уже доведеним фактом. Я перехворів грипом і коли вийшов на люди провів прес-конференцію, де виклав свою позицію та незгоду з курсом Арсенія Яценюка".

На запитання, з чим він пов’язуєте таку різку зміну курсу Арсенія ЯЦЕНЮКА, ГАНУЩИН відповів:

"Моя версія така: я сам молода людина (мені 32 роки). І Арсеній Петрович також молодий - йому 35 років. А така важлива справа, як кандидатування у президенти країни потребує усвідомлення потреби єдиного кусу. Він цього курсу не дотримався з ряду причин. Основна причина – консультанти, які повели його не по тій дорозі. Змусили відійти від раніше задекларованої позиції".

Водночас політик відкидає вплив російських політтехнологів на світогляд кандидата: "Знаєте, це так, як би, я, наприклад, мав колегу і він мені щось радив, а я все робив лише так, як він сказав... Не може бути, що б узяв колега, чи консультант щось порадив і раптом я, як політики, повернув свою позицію на 180 градусів – це ж дивно! Не може полягати справа лише в поганих консультантах. Мені здається, вже найближчим часом ми будемо знати докладніше про мотиви такої поведінки Арсена Петрович – час все розставить на свої місця.

А наявність у штабі Яценюка російських політтехнологів ГАНУЩИН підтвердив однозначно: " Це відома інформація. Вона є у вільній мережі – Інтернеті. Навіть із прізвищами консультантів. Якщо копнути глибше, то видно їх почерк 2004-2005 років – такі ж ідеї, напрацюваннями. Проблема в тому, що цього ніхто ще не проаналізував".

Ідею Арсенія Яценюка про євразійську політико-економічну модель його колишній соратник сприймає "як хибний зовнішньополітичний вектор, який може призвести до непередбачуваних наслідків для нашої країни" . "Ми ще не настільки сильна держава, щоб пробувати комусь диктувати умови та брати на себе роль центру і при цьому ще й виграти. Нас можуть просто поглинути. І ми навіть незчуємося, як втратимо свій суверенітет", - вважає ГАНУЩИН.

На запитання, чи не боїться він звинувачень і підозр, що його переманили на бік іншого кандидата в президенти, і що він збирається робити далі, ГАНУЩИН відповів: " Відносно того, що мене перекупили, то це можна сказати будь якій людині, яка робить той, чи інший вчинок. Це час покаже, хто правий, а хто – ні! Відносно моїх подальших політичних уподобань скажу, що мені треба спершу озирнутися, подивитися... Я не готовий сказати, яку позицію я займу в політичному житті.

Мені справді шкода. Я розчарований. Але все, що робиться у цьому житті, робиться на краще. Добре, що ми побачили справжнє обличчя кандидата Яценюка зараз, коли ще не пізно".

ГАНУЩИН скептично дивиться на версію, що "євразійський креном " Арсеній Петрович хоче скласти конкуренцію Віктору Януковичу та захопити електорат східних областей України.

" Якщо цю конкуренцію вже 2002 року не змогла скласти Комуністична партія, яка значно ортодоксальніша у своїй проросійськості, то навряд чи варто нині на це розраховувати Яценюку", - підсумував молодий політик.