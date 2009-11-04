Ганущин ніколи не керував обласним штабом Яценюка

Довірена особа кандидата у президенти України Арсенія ЯЦЕНЮКА Андрій ІВАНЧУК заявляє, що Олександр ГАНУЩИН ніколи не був керівником Львівського обласного штабу А.ЯЦЕНЮКА.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі А.ІВАНЧУКА з приводу заяви О.ГАНУЩИНА, який сьогодні на прес-конференції у Львові сказав, що залишив посаду керівника Львівського обласного штабу кандидата у президенти А.ЯЦЕНЮКА у зв’язку з незгодою з його “проросійським” курсом.

“Попри усі заяви Олександра ГАНУЩИНА офіційно повідомляю, що він ніколи не був керівником Львівського обласного штабу кандидата в президенти Арсенія ЯЦЕНЮКА”, - наголосив А.ІВАНЧУК.

Він пояснив, що кандидатура О.ГАНУЩИНА дійсно розглядалась як один з п’яти ймовірних на вищезгадану посаду, однак в результаті жорсткого конкурсного відбору та уважного розгляду кожної з кандидатур, перевагу було надано Олегу МАНДЮКУ.

А.ІВАНЧУК зауважив, що ідеологічні “розбіжності” з “Новим курсом” А.ЯЦЕНЮКА в О.ГАНУЩИНА з’явилися одразу ж після оголошення результатів конкурсу. “Таким чином він висловив свою особисту образу, а усі його “роздуми” та судження про кандидата у президента України Арсенія ЯЦЕНЮКА є нічим іншим, як намаганням приховати своє вражене самолюбство за ніби то політичною позицією”, - наголосив А.ІВАНЧУК.