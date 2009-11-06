Ющенко заборонив Раді жити за законом про її діяльність

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом закон «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України».

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, пропозиції В.ЮЩЕНКА під час розгляду зазначеного закону на пленарному засіданні ВР представлятиме заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ.

У своїх пропозиціях Президент зазначає, що прийнятий 22 жовтня закон «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» не може бути підписаний з таких підстав.

Названим законом визначено, що організація і порядок діяльності ВР встановлюються Конституцією України, законами України про статус народних депутатів України, про комітети Верховної Ради, про тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії ВР, іншими законами та Регламентом Верховної Ради (стаття 1); порядок роботи парламенту встановлюється Конституцією та Регламентом ВР; Верховна Рада відповідно до Конституції приймає свій Регламент - спеціальний акт, яким встановлюються парламентські правила та процедури здійснення ВР конституційних повноважень на виконання відповідно законодавчої, установчої, контрольної чи іншої функції (стаття 2).

Таким чином, закон санкціонує прийняття Регламенту ВР спеціальним актом, який, виходячи зі змісту статті 91 Конституції України, не є законом. Такий підхід не відповідає статті 92 Конституції України, яка відносить питання організації і порядку діяльності Верховної Ради України до виключного регулювання законами (пункт 21 частини першої). Як зазначив Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 1 квітня 2008 року №4-рп/2008 у справі про Регламент Верховної Ради України, перелік питань, що мають регулюватися виключно законами, передбачений нормою частини першої статті 92 Конституції, має імперативний характер, а це означає, що всі рішення щодо них повинні прийматися у формі закону.

Слід також наголосити, що у названому Рішенні КС дійшов висновку, що Регламент, який унормовує організацію і діяльність Верховної Ради, має прийматися виключно як закон.

За таких обставин визначення законом, що розглядається, іншої за закон форми прийняття Регламенту Верховної Ради, а отже, прийняття та набрання ним чинності поза встановленою статтею 94 Конституції процедурою, не відповідає зазначеним нормам Основного Закону держави, названому Рішенню Конституційного Суду, яке за частиною другою статті 150 Конституції України є обов`язковим до виконання на території України.

Крім того, Президент вважає, що за таких обставин закон, що надійшов на підпис, не відповідає й іншим положенням Конституції.

Виходячи з наведеного, глава держави пропонує депутатам відхилити закон «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» та внормувати відносини щодо організації та порядку діяльності парламенту, як того вимагає Основний Закон держави та відповідно до позиції, висловленої в Рішенні Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 року №4-рп/2008.