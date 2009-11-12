Тимошенко відзвітувала: за невиконання її рішень вигнали 200 чиновників

За невиконання постанови Кабміну (№ 844) щодо видачі українцям на безоплатній основі державних актів на землю вже звільнено близько 200 чиновників різних рівнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в с. Сінгури Житомирського району під час церемонії видачі держактів на землю місцевим жителям.

За її словами, наразі уряд відчуває значну протидію чиновників різних рівнів намаганням уряду змінити існуючу систему видачі українцям держактів на землю. Вона зазначила, що ніколи не спостерігалося «такої протидії, такого саботажу на всіх рівнях, такої руйнації нової системи згаданої видачі держактів на землю».

«Допоки ми не поміняли ці порядки, чиновники мали можливість корупційно отримувати гроші на всіх рівнях – згори донизу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що коли уряд прийняв згадану постанову, то «ті, хто гроші ці отримував постійно, почали створювати урядовцям значні перешкоди, які не давали можливості простим людям оформити документи».

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила також, що в Україні були й такі ситуації, коли «в людей навіть заяви не приймали». Прем’єр-міністр додала, що все це робилося тому, що чиновники звикли заробляти на згаданих процесах видачі документів на землю людям значні кошти – мільярди та мільйони.

При цьому вона наголосила, що «в питаннях отримання українцями належних їм державних актів на землю існує багато непорозумінь, велика кількість порушень та є навіть факти корупції». Ю.ТИМОШЕНКО повідомила про намір уряду зробити все, щоб ці процеси - отримання українцями державних актів - відбувалися в рамках закону, були чесними та прозорими.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Держкомзему у Житомирській області, наразі на Житомирщині успішно виконується постанова Кабміну № 844. Так, станом на 2 жовтня цього року на Житомирщині 516,4 тис. громадян мають право на приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, ведення особистого селянського господарства тощо. Цим правом вже скористались 440,8 тис. громадян, які приватизували земельні ділянки згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Відповідно до даних органів влади управліннями, відділами Держкомзему в районах та містах вже прийнято від органів місцевого самоврядування та зареєстровано 54,7 тис. заяв від громадян на безоплатну приватизацію. На виконання робіт укладено майже 50 тис. договорів. Виготовлено 5,5 тис. державних актів, з яких зареєстровано та видано громадянам 4,3 тис. примірників.