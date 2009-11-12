Яценюк про уряд, МВФ, валютний курс і наступну хвилю кризи

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК підкреслює, що уряд сьогодні несе відповідальність за ситуацію на валютному ринку. Про це він сказав на прес-конференції у Запоріжжі, відповідаючи на запитання щодо прогнозу ситуацію в країні, у разі ненадання МВФ четвертого траншу кредиту.

Він наголосив, що «не треба було брехати Міжнародному валютному фонду і брати на себе зобов’язання, які є завідомо невиконуваними».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що прочитав заяву Національного банку України, що призупинення співпраці України й МВФ не вплине на валютний курс. «Хотілося б у це повірити», - сказав він. За його словами, якщо зупиняється програма кредитування МВФ, то це, насамперед, означає, що уряду буде «нічим платити заробітні плати, пенсії та інші соціальні виплати». Крім того виникне заборгованість за газ, оскільки уряд виплачував за газ тільки з коштів МВФ. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що крім того «створюється загальна нервозна ситуація на всьому економічному ринку - навіть ті кошти, які є, намагатимуться виводити, а це - сильний удар по валютному ринку». «Знову буде та ситуація, яку ми мали рік тому», - додав він. А.ЯЦЕНЮК не виключає, що “скоро може знову початися політична і економічна паніка». «Я не раз казав про те, що все одно буде наступна хвиля кризи. Об`єктивно ударними точками цієї кризи є дві речі: валютний курс і банківська система», - додав А.ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що сьогодні «все залежить не від Національного банку, а від уряду» Він сумнівається, що до виборів уряд зможе утримати ситуацію. За його словами, «ситуація може піти за найгіршим прогнозом, який передбачає і удар по курсу, і заборгованості, і невиплати перед «Газпромом»».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що сьогодні НБУ «доречно відмовився від друкування грошей для латання дірок бюджету». За його словами, «нарешті Нацбанк зрозумів - правда, запізно, три місяці тому, - що країна не може жити за рахунок друкарського станка центрального банку». Він зазначив, що причинами того, що в Україні поки що немає затримки із виплатою заробітної плати і пенсій є те, що «ми проїли 12 мільярдів доларів кредиту Міжнародного валютного фонду, а також те, що центральний банк щомісяця друкував гроші: на оплату газу, на фінансування бюджету». «Як тільки Національний банк знову повернеться до політики друкування грошей, з курсом буде те, що відбувається з літаком, коли він злітає», - додав А.ЯЦЕНЮК.