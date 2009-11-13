МВФ не зупиняв співпрацю з Україною

Міжнародний валютний фонд не призупиняв співпрацю з Україною.

Про це заявив в.о. міністра фінансів Ігор Уманський в ефірі 5 каналу.

"Програма не призупинена. Зараз триває переговорний процес щодо погодження меморандуму і погодження листа про наміри", - сказав він.

За словами в.о. міністра, один з напрямків співпраці з МВФ - це "підтримка платіжного балансу і надання цих грошей Нацбанку, щоб він міг втримати валютну позицію в країні".

"У Нацбанку приблизно 27 мільярдів доларів валютних резервів. За розрахунками МВФ, мінімальний рівень, який потрібен на кінець року, щоб банківська система, валютний ринок відчував себе спокійно – це 16,5 мільярда", - цитує міністра Українська правда.

"Запас міцності у Нацбанку на цей період щодо утримання позицій на валютному ринку є. Незалежно від того, яке рішення ухвалить МВФ", - сказав він.

"З точки зору валютного ринку, з точку зору макрофінансової ситуації і можливості Нацбанку втримати цю ситуацію, ситуація з наданням позики не критична", - наголосив в.о. міністра.

Водночас Уманський заявив, що уряд звертався до МВФ з проханням надати підтримку балансу державного бюджету.

У представництві МВФ УНІАН підкреслили, що Міжнародний валютний фонд готовий до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади. У питанні співпраці з Україною жодним чином не прив`язується до дати президентських виборів, і все залежатиме тільки від того, як швидко українській владі вдасться досягти вищезгаданого консенсусу.