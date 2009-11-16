Турчинов: МВФ знає вартість кожного політика

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Міжнародний валютний фонд не припинив співпрацю з урядом України.

Про це він заявив в ефірі “5-го каналу” в неділю.

“Міжнародний валютний фонд не припинив роботу з Кабінетом міністрів, і ми сподіваємося. що все таки крапку в співпраці МВФ, який реально оцінює ситуацію, знає вартість кожного політика, державного діяча в Україні, я не ставив би крапку в нашій співпраці з МВФ”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він підкреслив, що уряд виконує всі зобов’язання у відповідності з Меморандумом співпраці з МВФ.

За його словами, під час переговорів з МВФ уряд наголосив на неможливості підвищення цін на природний газ для населення. “Ми чітко представили позицію Кабінету міністрів, що математичне підвищення вартості газу, комунальних послуг не означає покращення балансу бюджету та балансу “Нафтогазу”, тому що це призведе до відсутності фінансових ресурсів у населення, тобто, до неплатежів”, - пояснив перший віце-прем’єр.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що уряд зміг донести позицію уряду до МВФ, пояснюючи, що підвищення ціни на газ можливе тільки у відповідності зі зростанням доходів громадян.

Він також додав, що уряд зробив все можливе для проведення прозорої приватизації Одеського припортового заводу, як це було передбачено Меморандумом про співробітництво з МВФ.

“Уряд зробив все, щоб це зробити, але Президент ветував рішення Кабінету міністрів, коли вже потужні іноземні компанії входили в цей конкурс. Потім все робили, використовуючи судову гілку влади. щоб цей конкурс не відбувся”, – пояснив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ заявив про те, що слова виконавчого директора МВФ Домініка СТРОСС-КАНА про припинення співпраці МВФ з Україною до закінчення президентських виборів були помилково інтерпретовані в ЗМІ.

За словами Г.НЕМИРІ, представник МВФ запевнив, що фонд зацікавлений у продовженні співпраці з Україною, проте це буде зроблено після того, як представники української влади досягнуть між собою консенсусу з приводу подальшої реалізації програми співпраці.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Третій транш склав 3,3 млрд. дол. замість запланованих 3,2 млрд. дол. Четвертий транш в обсязі 3,8 млрд. дол. МВФ планував надати Україні до кінця 2009 року.