Рада завалила закон з протидії хабарництву

Верховна Рада скасувала Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо протидії хабарництву”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення парламент прийняв сьогодні на засіданні.

Зокрема, цей раніше ухвалений закон Президент заветував і повернув на розгляд ВР зі своїми пропозиціями. В той же час парламент не підтримав жодну з пропозицій глави держави.

Не змогла ВР подолати і вето Президента. За подолання вето проголосували лише 213 народних депутатів із 424, зареєстрованих в сесійній залі.

Таким чином закон вважається скасованим.

Даним законом передбачалася більш жорстка відповідальність за хабарництво в органах державної влади, правоохоронних і судових органах.

Для представників влади, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, за отримання хабара в розмірі 10 тис. доларів і більше пропонувалося позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна. Для суддів, прокурорів і слідчих за такий злочин – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.