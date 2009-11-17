ЄС продовжив на рік візові санкції проти офіційного Мінська, одночасно їх «заморозивши»

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити на рік візові санкції проти офіційного Мінська до жовтня 2010 року. Одночасно ці санкції «заморожено» до жовтня.

Рішення було ухвалене без спеціального обговорення. Як повідомляє білоруське відділення «Радіо Свобода», окрім цього постанова пропонує Мінську розпочати переговори про спрощення візового режиму між Євросоюзом і Білоруссю і припускає можливість розпочати у перспективі переговори про укладання двосторонньої угоди про партнерство і співпрацю. На найближчу перспективу пропонується «спільний проміжний план визначення пріоритетів для реформ у Білорусі».

У постанові наголошується, що візові санкції проти білоруських службових осіб «можуть бути скасовані у будь-який момент, залежно від діяльності білоруської влади у сфері демократії і прав людини».

У документі з жалем відзначається, що останнім часом в Білорусі не було досить значущого прогресу у сфері прав і свобод людини. Так, застосовувалася сила щодо мирних політичних протестів і мали місце відмови у реєстрації великої кількості політичних партій, неурядових організацій і незалежних ЗМІ.

Євросоюз закликає Мінськ провести реформу виборчого законодавства і поважати права людини, зокрема припинити тиск на політичних активістів і незалежні ЗМІ. Брюссель також висловився за введення в Білорусі мораторію на смертну кару.

Вперше візові санкції було введено у 2004 році щодо чотирьох білоруських чиновників, до 2006 року список збільшився до 41-ї особи.

У жовтні 2008 року глави МЗС країн ЄС припинили на півроку дію санкцій для 36 осіб з цього списку. У ньому залишилися п`ять осіб - ті, кого Європа підозрює у причетності до політичних зникнень у 1999-2000 роках (екс-міністри внутрішніх справ Юрій СІВАКОВ і Володимир НАУМОВ, колишній держсекретар Ради безпеки Віктор ШЕЙМАН і командир бригади спецназу внутрішніх військ МВС Дмитро ПАВЛІЧЕНКО), а також глава Центвиборчкому Лідія ЄРМОШИНА, яку ЄС підозрює у фальсифікації підсумків виборів і референдумів.

16 березня 2009 року на засіданні у Брюсселі замороження санкцій було продовжено вже на дев`ять місяців. При цьому дія даного списку продовжувалася на рік. Тоді ж було заявлено про можливість повного скасування усіх обмежувальних заходів.

Брюссель уточнив п`ять пріоритетних областей, де Білорусі необхідне поліпшення: реформа виборчого законодавства; забезпечення свободи об`єднань; створення умов для діяльності неурядових організацій; свобода преси; зняття обмежень для свободи особи.