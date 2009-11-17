Тимошенко доручила перевірити закупівлю ліків за два роки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству охорони здоров’я впродовж місяця надати повну інформацію про ціни при закупівлях медичного обладнання та ліків за бюджетні кошти, які здійснювалися з 1 січня 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Ю.ТИМОШЕНКО зробила сьогодні на засіданні міжвідомчої комісії з питань розслідування корупційних дій при закупівлі за державні кошти медичного обладнання та ліків у 2007-2009 років.

«На мій погляд, місяця буде більш ніж достатньо, щоб цю таблицю (цін) звести», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає, що в матеріалах для подальшої перевірки контролюючими органами, зокрема Генеральної прокуратури, МВС та КРУ, мають бути представлені для порівняння ціни виробників та ціни, за якими здійснювалися закупівлі.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що до надання такої аналітичної інформації перевірка Міністерства охорони здоров’я не здійснюватиметься, аби не дестабілізувати діяльність відомства.

«Поки що ніхто не йде в Міністерство охорони здоров’я, і поки не проаналізуємо таблицю (цін), нічого іншого робити не будемо. Мова поки що йде лише про накопичення інформації та аналітичну оцінку, і по кожному пункту перевірка ситуації», - пояснила вона.