Путін запізнюється на зустріч з Тимошенко на кілька годин

Зустріч прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА, а також засідання Українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва переноситься на кілька годин у зв`язку із затримкою вильоту глави уряду РФ з Москви до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представників української делегації, що прибула в Лівадійський палац для участі в засіданні комітету, проінформували представники російської делегації.

Затримка вильоту В.ПУТІНА, зазначили представники делегації РФ, пов`язана із зміною графіка заходів, у яких брав участь В.ПУТІН, у першій половині дня в Москві.

Згідно з первинною програмою, зустріч прем`єр-міністрів України і Росії планувалася о 16.20. Утім, за інформацією, що є на даний момент, вона може розпочатися після 19.00.