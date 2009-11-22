Ющенко: 110 мільйонів - це багато чи мало – за мого діда, мою родину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що результати Майдану поки що не оцінені в повній мірі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на відкритті пам’ятника Тарасові Шевченку у селі Криві Коліна Черкаської області.

«Я глибоко переконаний в тому, що те, що ми почали робити на Майдані, було вирішальним для нашого нинішнього часу», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що з кожним днем, який буде відділяти Україну від подій помаранчевої революції та його діяльності, та від років, які він провів на посаді Президента, буде сприйматися як унікальна українська політика, як добра справа на користь держави.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні країна знову стоїть перед вибором – йти дорогою назад або вперед.

«Перший вибір ми можемо повернутися в колонію, і нам будуть аплодувати. Це можна зробити через покаяння в одну ніч, і ми будемо у вчора. І ця політика є набагато легшою», - сказав Президент.

Він підкреслив, що є прибічником іншої політики – дороги вперед.

«Я хочу привести цю націю додому, в Європу, там, де ми завжди були, де завжди панувала свобода, демократія і верховенство права. Це єдина дорога, яка дарує нам майбутнє», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він закликав громадян не бути байдужими до процесів, які відбуваються в країні.

При цьому він сказав, що не агітує голосувати за себе. А просить подумати, за яким з кандидатів стоять які цінності.

Говорячи про себе, В.ЮЩЕНКО зауважив, що він виступав і виступатиме за творення державної нації, розвитку української мови, традиції, єдину помісну церкву тощо.

Він навів приклад щодо будівництва пам’ятника жертвам Голодомору.

«Мені з усіх сторін дорікали, для чого тобі цей меморіал», - зауважив В.ЮЩЕНКО, додавши, що знайшлись навіть деякі журналісти, які підрахували, що він коштує 110 млн. грн.

«Це багато чи мало – за мого діда, за мою родину», - наголосив він, додавши, що чомусь в Ізраїлі ніхто не питає, скільки коштувало будівництво Меморіалу Холокосту (Яд Вашем).

Президент підкреслив, що без збереження історичної пам’яті неможливе майбутнє нації.