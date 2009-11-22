Ющенко сьогодні візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Свободи
10:59, 22 листопада 2009Політика
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Президент виступить із промовою
Сьогодні, 22 листопада, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Свободи.
Як повідомляє прес-служба глави держави, заходи розпочнуться о 18.30 в “Українському домі”.
Планується, що Президент виступить із промовою та вручить державні нагороди.
Урочистості продовжаться концертом українських виконавців та творчих колективів.
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