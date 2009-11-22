Ющенко сьогодні візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Свободи

Президент виступить із промовою

Сьогодні, 22 листопада, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Свободи. Як повідомляє прес-служба глави держави, заходи розпочнуться о 18.30 в “Українському домі”. Планується, що Президент виступить із промовою та вручить державні нагороди. Урочистості продовжаться концертом українських виконавців та творчих колективів.

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