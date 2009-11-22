Богатирьова полетить у гості до Каддафі

23-24 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА на чолі української делегації здійснить робочий візит до Лівії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, метою візиту є обговорення з керівництвом Лівійської Джамагирії широкого кола питань двосторонньої співпраці у політичній, безпековій, економічній, військово-технічній та інших сферах, які представляють взаємний інтерес для двох держав, а також взаємодії в рамках міжнародних організацій.

У ході візиту передбачені зустрічі секретаря РНБО України з Лідером Великої вересневої революції Муаммаром АЛЬ-КАДДАФІ, з секретарем Всенародного конгресу (спікером парламенту) Ембараком Абдаллагі ШАМЄХОМ, секретарем Вищого народного комітету (прем’єр-міністром) Аль-Багдаді Алі АЛЬ-МАХМУДІ, секретарем Головного народного комітету зовнішніх зв’язків та міжнародного співробітництва (міністром закордонних справ) Мусою КУСОЮ та секретарем Головного тимчасового комітету оборони (міністром оборони) А.Юнесом ДЖАБЕРОМ.

Відбудуться переговори Р.БОГАТИРЬОВОЇ з Радником з питань національної безпеки Лівії Мутассімом Білля КАДДАФІ у вузькому колі та у розширеному складі за участю делегацій двох держав.

Візит секретаря РНБО України до Лівії має підкреслити глибоку взаємну зацікавленість у подальшому розвитку взаємовигідного українсько-лівійського співробітництва, відзначили у прес-службі Ради національної безпеки і оборони.