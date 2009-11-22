ЗМІ: Тимошенко не прийде на заходи до річниці Помаранчевої революції

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, найімовірніше, не братиме участь в урочистостях з нагоди річниці Помаранчевої революції.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в оточенні Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами співрозмовника, Ю.ТИМОШЕНКО отримала запрошення на урочистості, заплановані на 18.30 в “Українському домі”, однак, найпевніше, не прийде на них.

Цей захід організовує Секретаріат Президента.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 листопада, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Свободи. Заходи розпочнуться о 18.30 в “Українському домі”.

Планується, що Президент виступить із промовою та вручить державні нагороди. Урочистості продовжаться концертом українських виконавців та творчих колективів.