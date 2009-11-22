Завтра Тимошенко проведе «газову» нараду з губернаторами
15:28, 22 листопада 2009Політика
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Початок - о 15.00
У понеділок, 23 листопада, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе селекторну нараду з головами облдержадміністрацій та мерами міст з питань розрахунків за спожитий природний газ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, початок наради о 15.00.
Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 6 під’їзд, 8 поверх, Зала засідань.
Акредитація (до 13.00, 23 листопада) за телефонами: 2567582, 2567581, 2566571, 0503855521, 0672301705.
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