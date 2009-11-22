Ющенко: Майдан зразка 2004-го року нікому не вдасться провести за гроші

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Майдан зразка 2004-го року нікому не вдасться провести за гроші.

Про це він сказав під час виступу на урочистих заходах з нагоди Дня Свободи, який відбувається в Українському домі.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що “в цей святий день хотів ти розпочати всій виступ зі слів: «Ми живемо в умовах свободи».

За його словами, під тиском обставин ця теза здається ілюзією, кожен дає свою відповідь. У Президента є своя: “Свобода нам ніким не подарована, наша свобода - це наша незалежність і наша державність, але є й дещо більше – це свобода особистості».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна стала жити за принципами справедливості.

«24 серпня 1991 року і Майдан осені 2004-го року – це великий рух нації і людини до свободи. З мільйонів українських доль, поглядів, надій складається цей рух. Для нас його сутність українська, його природа загальнолюдська», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що Майдан - це не зміни, Майдан – це шанс на зміни. Сьогодні, за словами Президента, українці живуть в умовах демократії, в державі є свобода слова.

Президент назвав Майдан дивом, “раптовим дивом у власні сили” і додав, що Майдан був солідарним виявом нашої громадянської й національної позиції. “Я згоден з тим, що Майдан був складовою масштабного суспільного процесу”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.