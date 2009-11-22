Ющенко закликав українців не міняти свободу на “мішок добробуту”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців відповідально поставитись до свого вибору під час президентських перегонів.

Про це він сказав, виступаючи на урочистих заходах з нагоди Дня Свободи в Українському домі.

Президент підкреслив, що кожен громадянин має усвідомити свою відповідальність за свій вибір: “За те, що ти обираєш, яку систему цінностей, пріоритетів ти обираєш, і вже після цього, кого ти обираєш”.

“Найважливіше не обміняти свободу на “мішок добробуту”, який щедро обіцяється сьогодні претендентами на найвищу посаду в державі”, - зауважив він, підкресливши, що свобода є найціннішим.

Він наголосив, що відстоював і буде відстоювати демократичний розвиток країни, розвиток культури та духовності українського народу, інтеграцію України до євроатлантичних структур.

“Політичний рейтинг абсолютно не означає хибність політики. Не будемо забувати, що більшість часто помиляється, я б уточнив найчастіше помиляється”, - зауважив Президент.

“Моя особиста свобода дозволяє мені сказати найважливіше – я визнаю помилки, й водночас вірю у силу духу, який після стількох років випробувань є й відроджується у наших українських серцях. Його сила вічна”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Згадуючи Майдан, В.ЮЩЕНКО зауважив, що він розуміє, що люди на Майдані стояли не тільки “за В.ЮЩЕНКА”. “Український Майдан стояв за власну мрію”, - підкреслив Глава держави. Він також зауважив, що й досі дехто не розуміє, що Майдан не був ярмарком обіцянок і гасел.

За його словами, це був початок руху світоглядних змін – рух до свободи та демократії.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ніхто не сміє применшувати чи принижувати значення Майдану. “Його політичні й суспільні наслідки, безумовно колосальні, влада, яка не розуміє цих процесів неминуче отримає нові Майдани”, - зауважив Глава держави. При цьому він сказав, що Майдан не був протистоянням людей, а був прагненням свободи.

В.ЮЩЕНКО закликав людей використовувати “не розвіяну енергію Майдану” на щоденне відстоювання своїх громадянських прав. Глава держави зауважив, що треба бути свідомими, що антидемократична реакція рівною мірою не ослабла.

“За останні п’ять років ми зупинили не одну загрозу узурпації влади в Україні – (яку хотіли провести – УНІАН) нечесним, бандитським способом, шляхом зговору консервації влади за найбільшими політичними кланами й сьогодні цей виклик, можливо найсерйозніший за останні 15 років”, - переконаний Президент.