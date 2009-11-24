Янукович знає, чому Путіну з Тимошенко комфортно

Кандидат в президенти Віктор Янукович наполягає, що Україна повинна мати нейтральний статус і не входити у військові блоки.

Про це він заявив в ефірі передачі "Свобода слова" каналу ICTV.

"Україна знаходиться між двома сильними державами – ЄС, який уже сьогодні можна назвати окремою державою, бо є президент і міністр закордонних справ, і Росією. Знаходячись між такими сильними сусідами, Україна повинна мати нейтральний статус", - заявив він.

Коментуючи покращення стосунків Києва й Мінська, яке відбулося останнім часом і яке не подобається Москві, Янукович сказав, що "ми не повинні ділити Мінськ чи Москва - Україна повинна робити те, що їй вигідно".

На питання, що у відносинах із Росією у нього є потужний конкурент – Юлія Тимошенко, Янукович відповів, що розуміє, чому Путіну комфортно працювати з нинішнім урядом.

"Я добре розумію Путіна, я розумію, чому він сказав комфортно, бо вони підвищили ціну на газ до європейської вже зараз, а ми ставили цю мету лише на 2012 рік. Ми ставили умову, що нам потрібен час", - заявив лідер ПР.

Він зауважив, що тепер українські підприємства не можуть конкурувати з російськими, бо Росія всередині країни не піднімала ціну на газ.

Коментуючи співпрацю з НАТО, Янукович зауважив, що Україна має з ним працювати так, як співпрацює і Росія.

"Я вважаю, що ми європейська країна. Так як європейська країна повинні брати участь у співпраці з такими блоками як НАТО", - заявив лідер ПР.

Українська правда