Голос виборця вже оцінили у 100 баксів, але багатьох кинуть?

Заступник глави Секретаріату Президента України, колишній голова Комітету виборців України Ігор ПОПОВ заявляє, що має інформацію про плани деяких політичних сил платити громадянам по 100 доларів за голос на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ПОПОВ заявив на засіданні круглого столу на тему: «Політична корупція в Україні: суб’єкти, прояви, проблеми протидії», який проходить сьогодні у Києві.

Водночас І.ПОПОВ зауважив, що цю думку слід сприймати як експертну, а не як думку посадової особи.

«До мене вже зараз надходить багато сигналів про те, як готується скупка голосів», - зазначив він.

За словами І.ПОПОВА, деякі політичні сили вже сьогодні зарезервували великі суми – по 100 доларів за голос. «При цьому ніхто не обіцяє передоплати, а тому, звичайно, багатьох «кинуть». Але ця сума озвучується по всіх регіонах від різних посередників різних політичних партій», - сказав І.ПОПОВ.

Він також висловив переконання, що з виділених на підкуп коштів до виборців дійде лише половина. «Решту забере піраміда посередників. Тенденція дуже прикра. Тим більше що зараз передвиборча кампанія майже ніким не ведеться, що свідчить про резервацію грошей на прямий підкуп виборців», - зауважив І.ПОПОВ.

Говорячи про інші прояви корупції у виборчому процесі, він спрогнозував, що найближчі місцеві вибори і, можливо, дострокові парламентські вибори пройдуть за чинною системою, тобто закритими партійними списками. «На жаль, мій прогноз невтішний, ми не змінимо систему», - сказав І.ПОПОВ.

Він пояснив, що «вибори є дуже дорогою шоу-кампанією з великими бюджетами, і ці гроші потім необхідно повертати, збираючи їх під певні зобов’язання».