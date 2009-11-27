Противсіх хоче віддати «вілли багатих» під дитячі садочки

Кандидат у президенти Василь ПРОТИВСІХ має намір ліквідувати спеціальні пенсії для державних службовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це кандидат заявив сьогодні, під час презентації своєї пенсійної програми.

«Ліквідувати державні пенсії раз і назавжди. Мають бути пенсії за те, що людина відпрацювала і за її стаж. Ви мені скажіть відверто, що хіба той чиновник більше робить, чи більше він там створює у своєму кабінеті, чи той шахтар, чи той колгоспник, чи той за станком», - сказав В.ПРОТИВСІХ.

За його словами, не може бути поділу пенсій на державні чи інші. Кандидат у президенти вважає, що у міністра, вчителя чи шахтаря повинна бути однакова пенсія – за відпрацьований час.

«Все дуже просто це робиться: награбоване треба повернути людям, ті вілли, які в об’єктив не влазять, - я поїхав до себе і у Прикарпаття – бінокль взяв, щоб побачити, що там нароблено. Це срам», - наголосив В.ПРОТИВСІХ.

За його словами, «вілли багатих» треба віддати під дитячі садочки, будинки престарілих. «Оце така моя позиція в плані пенсійного забезпечення», - підкреслив кандидат.