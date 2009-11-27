У Вінського до Тимошенко є питання «морально-етичного характеру»

Лідер народно-патріотичного об`єднання "За демократію і справедливість" Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що в методах, які застосовує прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, поєднуються анархо-синдикалізм і авторитарні тенденції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі цієї організації із посиланням на Й.ВІНСЬКОГО.

"ТИМОШЕНКО – однозначно авторитарний лідер. У ній поєднуються анархо-синдикалізм і авторитарні тенденції – таке дивне поєднання. Воно мене дуже турбує", - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

В той же час, за словами екс-міністра транспорту і зв`язку, у нього до Ю.ТИМОШЕНКО є й питання морально-етичного характеру. "Пам`ятаєте, коли у нас з нею був політичний конфлікт, вона на одному з каналів звинуватила мене в тому, що я для того, щоб балотуватися на посаду президента, здійснюю якісь корупційні діяння щодо "Укрпошти". Як виявилось, ніякої корупції не було. І як виявилось, я і в президенти не балотуюся. Чи може бути Президентом України людина, яка відверто, на всю країну, просто оббрехала іншу людину? Вона ж точно знала, що я не балотуватимуся. Всі це знали, тому що я про це багато разів казав", - пояснив він.

Й.ВІНСЬКИЙ розповів, що Ю.ТИМОШЕНКО як прем`єр-міністр гальмувала реформування системи, що знаходиться в управлінні Мінтрансзв’язку. Проте політик упевнений, що його діяльність на посту міністра ще отримає справедливу оцінку.

"Мінтранс не був реформований. Ми практично по всіх напрямках транспорту і зв`язку підготували реформи. Безумовно, ці реформи серйозно били по кишенях тих людей, які наживалися на системі, по суті, на ній паразитували. За 2007 рік прибуткова база державних підприємств Міністерства транспорту і зв`язку становила 42 млрд. За 2008 рік - 57 млрд. Тобто ми на 35%, або на 15 млрд. грн. за рік збільшили доходи державних підприємств за мого перебування міністром транспорту. Я упевнений, що прийде ще час, коли люди, що працюють в Мінтрансі, згадуватимуть те, що я зробив для них і для системи Мінтрансу в цілому", - підкреслив політик.