В Обухові прибиральниця спалила близько 1 тис. копій земельних актів

Днями у відділі земельних ресурсів Обухівського району прибиральниця через необізнаність спалила чималу кількість копій земельних актів.

Про це сьогодні повідомили УНІАН в Департаменті зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

За інформацією ЦГЗ, днем раніше перед тим, як стався інцидент, до відділу прибули співробітники державного Земельного кадастру, які привезли та мали передати офіційні копії земельних актів. Більшість з документів до кінця робочого дня вони встигли передати, а інші, які залишились недооформленими, склали в коробку і залишили в одному з кабінетів.

Як зазначили в обласній міліції, вранці одна з прибиральниць, побачивши цю коробку, винесла її в коридор, а інша забрала її разом з іншими коробками зі сміттям, винесла на вулицю і підпалила.

Наразі міліція зібрала з цього приводу відповідні матеріали, які будуть передані в Обухівську районну прокуратуру в порядку ст. 97 Кримінально-процесуального Кодексу для прийняття прокуратурою рішення порушувати чи не порушувати кримінальну справу за фактом ознак злочину передбаченого ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Як зазначили в ЦГЗ, вогнем пошкоджено приблизно 1 тис. копій земельних актів.