Литвин: треба розмежувати повноваження між Києвом і Кримом

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний у необхідності надання Криму ширших економічних повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Севастополі, відповідаючи на запитання, чи враховує ВР у своїй роботі економічні, етнічні, політичні інтереси Криму.

«Думаю, не враховує в повному обсязі, так само як і влада автономії не може чітко визначити, що ж вона хоче. І яка повинна бути політика Києва по відношенню до автономії», - сказав В.ЛИТВИН. За словами спікера, він розуміє, «що тут йде процес з`ясування відносин за принципом «хто більше вкрав» - я маю на увазі автономію - що не додає спокою людям». На думку В.ЛИТВИНА, «ми повинні привнести спокій у настрої людей - а настрої дуже жорсткі, частково вони спровоковані тією неадекватністю, яку ми спостерігаємо».

В.ЛИТВИН переконаний, що «нам потрібно розмежувати повноваження між Києвом і автономією».

При цьому він назвав ряд умов, після виконання яких має набути чинності закон про повноваження влади в Криму.

Перша умова, зазначив В.ЛИТВИН, - це «впровадження нормального виборчого законодавства, перш за все, вибори за мажоритарним принципом, і формування влади з числа людей, які тут проживають. Треба встановити ценз».

Друга умова – проведення інвентаризації підприємств. «Я маю на увазі по підприємствах, установах. Якщо вони в приватній власності, то як виконуються зобов`язання. Якщо виконуються - орден, якщо не виконуються - інші повинні бути дії», - сказав спікер.

Крім того, за його словами, в автономії необхідно вирішити всі земельні питання, а також «подавити криміналітет».

«Ось це ті умови, після яких має набути чинності закон про повноваження автономії, й, перш за все, в економічних і господарських питаннях. Щоб регіон реалізував свої можливості, був самодостатнім», - підкреслив В.ЛИТВИН.