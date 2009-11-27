Ющенко закликає з оптимізмом дивитись у майбутнє

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців з оптимізмом дивитися на майбутнє країни.

Про це він заявив під час ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що країна прожила “чудові чотири роки”, починаючи з 2005 року. Зокрема, в Україні спостерігалися одні з найбільших темпів економічного зростання у світі, значний приріст інвестицій, зменшення безробіття.

Також він звернув увагу на позитивні зміни в політичній сфері – запровадження демократичних принципів, утвердження свободи слова, тощо.

«Я хотів би щоб ми дихали оптимізмом. Так нація живе, так нація розвивається», - наголосив він.

При цьому Президент визнав, що не все вдалось зробити за час його каденції, хотілося б зробити набагато більше.

Водночас він висловив упевненість, що ніхто в країні не захоче сьогодні повернутися у 2004 рік.

В.ЮЩЕНКО також повторив свою тезу, що його політика полягає в тому, що «країна має повернутися додому – в Європу».