Ющенко за перехід на закупівлю газу на західному кордоні України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує звернутися до Європейського Союзу щодо необхідності змін в організації транзиту російського газу до Європи.

Про це він сказав під час ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

Зокрема, він планує на саміті Україна – Європейський Союз, який заплановано на 4 грудня 2009 року, офіційно поставити питання щодо необхідності зміни тарифної політики в питанні транзиту російського газу. Президент переконаний, що Україна повинна мати такі умови транзиту, як у середньому по Європі.

Також він висловився за доцільність переходу на закупку газу на західному кордоні України. «Проблема транзиту – це проблема споживача», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Крім того він вважає, що необхідно провести реформування НАК «Нафтогазу». Слід, зокрема, «вивести транзитну діяльність «Нафтогазу» в окремий баланс, і під це отримати 5 мільярдів доларів від трьох інвестиційних міжнародних банків для модернізації, вивести на ринкові засади тариф транзиту газу», вважає Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що загалом питання підписання газових угод є виключною компетенцією уряду. Президент, за його словами, може лише говорити про загальні принципи підписання таких угод.

В.ЮЩЕНКО в чергове піддав критиці українсько-російські угоди, підписані 19 січня 2009 року. «Домовленість, яка була досягнута, – це бездарна домовленість», – заявив він.

Він також назвав “бездарною” політику уряду щодо транзиту газу, яка, на його думку, приведе до катастрофи. «На таких умовах транзитувати газ – це означає кожен день ставати банкротом. Це функція НАК «Нафтогазу», – зауважив В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що зробить все можливе, щоб не дати Прем’єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО довести НАК «Нафтогаз» до банкрутства і – як наслідок – втратити українську ГТС.