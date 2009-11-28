Кандидат на пост Президента України, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО виступає за комплексну реформу системи освіти на всіх рівнях.

Про політик заявив у прямому ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна», повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«Майбутнє є лише у того суспільства, в якому гордо, достойно звучать слова - вчитель, лікар, солдат. У нас кожна з цих трьох категорій отримує зарплату нижчу, ніж у середньому по країні», - наголосив політик.

Один з перших кроків, що необхідно здійснити у сфері освіти, А.ГРИЦЕНКО пропонує підвищити зарплату вчителям (так само, як лікарям та військовим), зробивши її на 10-15% вищою за середню зарплату по країні.

По-друге, політик звернув увагу на стан дошкільних навчальних закладів – дитячих садків. Він пропонує затвердити державну програму та відновити цю систему.

Стосовно загальноосвітньої школи, окрім повернення до десятирічного навчання, А.ГРИЦЕНКО пропонує переглянути навчальні плани, які перевантажують школярів.

Кандидат у Президенти вважає: «замість того, щоби втискувати у маленьку голову дитини ті знання, які їй не потрібні, вчити думати, а також – навчати моралі, якої зараз не вистачає у суспільстві».

Стосовно вищої школи А.ГРИЦЕНКО виступає за підвищення вимог до викладачів.

«Чи може професор не знати іноземної мови і не мати доступу до кращих світових надбань? Чи може викладач університету працювати одночасно в п’яти навчальних закладах, а фактично – ніде, і не вести серйозних досліджень? Чи може бути професором людина, яка отримала дисертацію в день захисту, не читала її, і ніхто не знає, де вона викладала? Отримала науковий ступінь на посаді прем’єра, спікера, губернатора і так далі», - зауважив політик.

Також А.ГРИЦЕНКО виступає за скорочення чисельності вітчизняних вищих навчальних закладів, «щоб залишилися ті, які дають знання, а не дипломи».

Серед інших пропозицій щодо вдосконалення вищої освіти, він назвав зміну принципу надання допомоги пільговикам: «Моя позиція: поступати в ВНЗ за знаннями. Якщо людина поступила – тоді тим, у кого батьки слабкі, не можуть утримати – надавати пільги у вигляді стипендії, гуртожитку, першого робочого місця. Не можна поступати до вищого навчального закладу за пільгами – ми тоді деградуємо вниз».

А.ГРИЦЕНКО також підтримав систему зовнішнього оцінювання, яке є однією з дискусійних проблем сучасної української освіти. Водночас, політик вважає, що процедуру ЗНО необхідно модифікувати.

«Зовнішнє тестування - це шлях боротьби з корупцією, максимально об’єктивної оцінки. Але треба серйозно вдосконалювати її зміст, бо там є багато політизації», - зазначив він, додавши, що в рамках ЗНО необхідно вирішувати й мовне питання щодо проведення тестування.

Задля цього А.ГРИЦЕНКО запропонував відвести п’ять років для підготовки школярів до складання тестів українською мовою.

Як приклад, політик повідомив, що коли обіймав посаду міністра оборони, впровадив незалежне оцінювання в військових вищих навчальних закладах.

«Комісія міністра, яку я затверджував, приймала екзамени на Яворівському полігоні. Не здавали у Севастополі окремо, в Харкові окремо, в Києві окремо. Всі здавали одній комісії», - уточнив А.ГРИЦЕНКО.