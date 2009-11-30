Гриценко думає, що ще 5 років Україна не вступатиме у жодні союзи

Кандидат на пост Президента, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що упродовж найближчих п’яти років Україна не стане членом жодної військово-політичної організації.

Про своє бачення зовнішньополітичних пріоритетів України політик розповів в інтерв’ю тижневику “ВВС”, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

«Коли минулого року ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО та ЯЦЕНЮК підписали «лист трьох» щодо приєднання до натовського ПДЧ, я закликав Президента відкликати заявку і взагалі зняти це питання з порядку денного для Бухарестського саміту. Тому що не хочу, щоб Україна повзала на колінах», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Політик вважає безглуздим бажання деяких політиків порушувати питання про вступ у НАТО в той час, коли більше половини населення його не підтримує.

На його думку, більш доцільно займатися підняттям стандартів життя людей, а це і є основою ПДЧ.

«Моя позиція відома: протягом п’яти років Україна не вступатиме в жодні союзи. Ні у НАТО, ні в ЄС, ні в ЄЕП, ні у Ташкентський договір щодо безпеки СНД», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Ці п’ять років політик пропонує присвятити зростанню економіки та зміцненню армії.

Стосовно Чорноморського флоту Росії, що базується зараз у Криму, А.ГРИЦЕНКО висловився однозначно: “до 2017 року, згідно з договором, флот залишається в Криму. Але після цієї дати жодних іноземних військових угруповань на території України не повинно бути”.

«Я за те, щоб міждержавні домовленості неухильно виконувалися. Якщо написано, що у 2017 році ЧФ Росії має покинути Севастополь, то так і має бути», - наголосив кандидат у президенти.

А.ГРИЦЕНКО також зазначив, що “Україна і без того продемонструвала добру волю, дозволивши російському флоту базуватися на своєї території, на відміну від інших республік колишнього СРСР, які виштовхали російські війська геть».

“Росія мала 26 років, аби збудувати нову базу”, - зауважив він.

Відповідаючи на запитання, яким буде його перший закордонний візит у разі обрання Президентом, А.ГРИЦЕНКО відповів, що це може бути як Москва, Брюссель, так і Анкара або інша столиця.

«Треба порахувати: скільки той чи інший візит принесе в Україну нових робочих місць? Скільки буде інвестицій на вигідних для нас умовах? Скільки нових технологій? Який доступ забезпечить нашим експортерам на зовнішні ринки? Наскільки візит посилить безпеку в Україні та в цілому у світі?» - сказав А.ГРИЦЕНКО і додав: “Якщо є відповіді на ці питання, візит Президента у цю країну є доцільним. Якщо відповідей немає – «продовжуємо передзвонюватися».

Він пояснив, що категорично проти «колоди «дорожніх карт» або поїздок на відкриття пам’ятників.

«Краще я працюватиму в Києві, у регіонах країни, тому що одна поїздки за кордон всієї свити обходиться дорожче, ніж будь-який пам’ятник», - заявив політик.