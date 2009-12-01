Литвин чекає від Європи симетричної відповіді

Голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН наголошує на необхідності завершити переговори між Україною та Європейським Союзом щодо підписання угод про асоціацію та зону вільної торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА, про це він сказав під час зустрічей з головою Палати представників Федерального парламенту Бельгії Патріком ДЕВАЛЕМ і головою делегації Європейського парламенту до Парламентської асамблеї ЄВРО-НЕСТ Крістіаном ВІГЕНІНИМ.

В.ЛИТВИН також наголосив на важливості вирішення питання про лібералізацію візового режиму. За його словами, йдеться “про базові права людини”.

Він звернув увагу на те, що з 1 січня 2010 року набуває чинності Угода про реадмісію, згідно з якою Україна взяла на себе «колосальні зобов`язання». За його словами, ЄС має надати Україні “симетричну відповідь у питанні візового режиму”.

В.ЛИТВИН зазначив, що сьогодні набув чинності Лісабонський договір, а Україна відзначає у цей день знаменну дату – 18-ту річницю Всеукраїнського референдуму, на якому громадяни висловилися на підтримку Акта проголошення незалежності України, «виявивши бажання жити у власному домі». «Україна відбулася як держава, але нам потрібно дати відповідь на запитання, яким буде наповнення нашої держави», - зазначив він.

Як сказав В.ЛИТВИН, «Україна повинна навчитися бути самостійною державою”. Він додав, що “необхідно зшити, зцементувати націю, об’єднати країну, а не роз’єднувати її».

За його словами, один із напрямків об’єднання народу – загальне зростання добробуту усіх верств населення. Він наголосив, що зробить все для того, щоб ухвалений українським парламентом закон, який значно підвищив прожитковий мінімум та мінімальну зарплату, а відтак і пенсії, виконувався.

Торкаючись питання енергетичної безпеки, В.ЛИТВИН сказав: «Ми працюємо над тим, щоб уникнути конфліктів, від яких потерпала не тільки Україна, але й уся Європа». «Ми повинні мати прогнозовані стосунки з Росією, в тому плані щоб Європа була спокійна в енергетичних питаннях», - додав голова ВР.