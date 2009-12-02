Герман пропонує команді Тимошенко подивитися на себе

Заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Ганна ГЕРМАН відкидає звинувачення Блоку Юлії ТИМОШЕНКО у здійсненні тиску на телеканали і наголошує, що її політична сила є відкритою для журналістів.

Про це йдеться у заяві Г.ГЕРМАН, переданій агентству УНІАН прес-службою Партії регіонів.

“Звинувачення БЮТ про якийсь начебто тиск з мого боку на телеканали і на ведучих з вимогами не ставити ті чи інші запитання Віктору ЯНУКОВИЧУ – брудна технологія. Нема таких запитань, на які у нас не було б відповідей. Ми відкриті для журналістів і не вибираємо собі журналістів, які беруть учать у прямих телеефірах з лідером”, - наголосила Г.ГЕРМАН.

Натомість, вона навела приклад, що “усі ми читали вчора у блозі журналіста Олександра ЧАЛЕНКА на „Українській правді” про те, що штабні бютівські організатори прямого ефіру Ю.ТИМОШЕНКО у „Великій політиці” на „Інтері” подали список заборонених журналістів, яких ТИМОШЕНКО не хоче бачити в прямому ефірі”.

“Як стверджує О.ЧАЛЕНКО, крім нього в список потрапили Роман СКРИПІН та Сергій ЛЕЩЕНКО”, - зазначила Г.ГЕРМАН.

На її переконання, “якщо це неправда, то громадськість повинна б побачити тих журналістів у списку запрошених на цей прямий ефір за участю ТИМОШЕНКО”.

”Усім відомо також, що всі запитання до Ю.ТИМОШЕНКО під час її брифінгів суворо регламентуються, і багато журналістів скаржаться, що не можуть поставити їй запитання, неузгоджені з її прес-службою”, - заявила Г.ГЕРМАН.

Депутат також закликала БЮТ “у звинуваченнях на мою адресу не ховатися за загальними заявами, а підписувати їх конкретними прізвищами, щоб можна було наклепників притягнути до судової відповідальності”.