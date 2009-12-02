У Нашій Україні Тимошенко прогнозують долю Януковича у 2004-ому

Юлія Тимошенко завдяки поведінці, яка дискредитує Україну, отримала пальму першості у змаганні за прихильність Кремля. Так вважає народний депутат, член політради «Нашої України» Андрій Парубій.

Коментуючи на офіційному сайті кандидата в президенти Ющенка заяву депутата від БЮТ Олійника з приводу того, що сьогодні основна ставка Кремля зроблена на Тимошенко, Парубій сказав: «Переговори в Ялті підтвердили, що до того йшла гостра конкуренція між Тимошенко та Януковичем за звання фаворита Путіна та Медвєдєва. Завдяки своїй поведінці, яка дискредитує Україну, Тимошенко змогла отримати пальму першості в цій невидимій конкуренції. Лякає тільки одне – для цих кандидатів в Президенти не так важливо як проголосують українці, а важливо, який вибір зроблять в Кремлі».

За його словами, така ситуація нагадує сумні часи історії, коли окремі політики «малоросійського» типу їздили в Петербург вимолювати милості та владу в Україні за рахунок своєї вірнопідданості.

Парубій переконаний, що така політика не буде мати успіху: «Вона не мала підтримки в 2004 році, коли Кремль відверто підтримував Януковича, що стало однією з причин його поразки».

Народний депутат вважає, що і на цих виборах Тимошенко, яка шукає перемогу в Кремлі, матиме таку ж долю, як Янукович у 2004 році.

«Історія підтверджує – українці не допустять, щоб хтось ззовні диктував Україні, хто повинен бути її Президентом і хто має визначати її майбутнє», - підкреслив нашоукраїнець.