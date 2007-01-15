Луценко рознюхав про масові звільнення в міліції

Колишній міністр внутрішніх справ, голова громадського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що керівництво МВС має намір звільнити з органів внутрішніх справ 360 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив вчора на брифінгу в Івано-Франківську.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА “вже є список” осіб на звільнення. Він зауважив, що у списку записані як начальники обласних управлінь МВС, так і рядові міліціонери.

Ю.ЛУЦЕНКО також повідомив, що івано-франківські міліціонери зустрічали його “з добрими посмішками”, і він радий, що тут працюють “справжні професіонали”.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 14 січня, в Івано-Франківську пройшов всеукраїнський фестиваль вертепів “Карпатія”, у якому взяв участь Ю.ЛУЦЕНКО.