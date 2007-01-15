Янукович не знав про візит Тарасюка до Чехії

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Борис ТАРАСЮК не повідомив главу уряду про офіційний візит у Чехію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабміні.

«Дії ТАРАСЮКА незрозумілі з точки зору права і етики відносин, тому що він навіть не оформив усі документи належним чином, я навіть не був інформований про це», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, «поїздки міністра з невизначеним статусом завдають шкоди державі». «Я негативно до цього ставлюся і впевнений, що це питання буде вирішене найближчим часом Верховною Радою відразу після завершення її відпустки», - додав він.

Прем`єр-міністр нагадав, що уряд звертався до Верховної Ради і Президента України з проханням вирішити питання про призначення нового міністра закордонних справ. «Відповіді поки що не одержали, але рішення Верховної Ради прийняте, і його ніхто не відміняв», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим глава уряду не виключив, що в разі дотримання Б.ТАРАСЮКОМ «людських принципів він міг би знайти своє місце як фахівець і працювати на іншій посаді».