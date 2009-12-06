При Тимошенко-президенті прізвище прем'єра ніхто не знатиме

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на посту Президента обіцяє не конфліктувати з головою уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів на ВАТ «Турбоатом».

«Я хочу просто вас запевнити, що я, як Президент країни, всю повноту відповідальності братиму на себе, й саме тому не буде ніяких конфліктів. Я думаю, що країна не буде навіть точно знати прізвище прем`єр-міністра наступного, оскільки він працюватиме просто в робочому режимі й так, як слід», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що протистояння між президентами і прем`єр-міністрами України відбувалися й відбуваються через недосконалість положень Конституції.

«Країна, чесно кажучи, втомилася від усіх політичних протистоянь, і зокрема за всі 18 років від протистоянь між кожним президентом і кожним прем`єром, – так Конституція, на жаль, побудована», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.