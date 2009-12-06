Ющенко їде на Житомирщину

(програма перебування)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Житомирської області. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зокрема, глава держави ознайомиться з діяльністю Польського дому в Житомирі та о 15.00 проведе зустріч з представниками національно-культурних товариств області. Трансляцію заходу здійснюватимуть Національна телекомпанія України, Всесвітня служба «УТР» та НРКУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter