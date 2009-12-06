Ющенко їде на Житомирщину
10:34, 06 грудня 2009Політика
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(програма перебування)
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Житомирської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зокрема, глава держави ознайомиться з діяльністю Польського дому в Житомирі та о 15.00 проведе зустріч з представниками національно-культурних товариств області.
Трансляцію заходу здійснюватимуть Національна телекомпанія України, Всесвітня служба «УТР» та НРКУ.
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