У БЮТ хочуть залишити українцям один вид азартних ігор - лише з державою

В Україні запроваджується державна монополія на організацію і проведення лотерей. Саме таке положення міститься у зареєстрованому в апараті ВР законопроекті бютівця Антона Яценка. Водночас нардеп пропонує заборонити проведення в Україні будь-яких інших лотерей, крім державних, розповсюдження на території України лотерей, організованих за межами України та реклами таких лотерей. Все це, на думку автора законопроекту, має забезпечити соціальний захист інтересів громадян, контроль з боку держави та подальший розвиток лотерейної діяльності в Україні.

Порядок організації та проведення лотерей, “у тому числі вимоги до захищеності лотерейних білетів, вартості одного шансу, виплати призів” нардеп пропонує віддати на відкуп Кабміну.

А серед лотерей, які КМУ хоче забрати під своє крило перераховані такі: числові лотереї, у тому числі бінго (кено), безтиражні (миттєві) лотереї, номерні тиражні лотереї, лотереї, які проводяться в режимі реального часу (он-лайн), інші види лотерей.

Причому доволі цікавим виглядає пропонований нардепом опис лотерей он-лайн: “Лотереями, які проводяться в режимі реального часу (он-лайн), є числові лотереї, умови яких передбачають придбання гравцем лотерейного шансу, що відображається в електронному терміналі прийняття ставок, що є частиною єдиної комп’ютерної мережі, контрольованої державним казначейством України в режимі реального часу”. До цього автор додає, що “лотерейний продукт”, який мають продавати у режимі он-лайн, може бути “кількох видів”. (Цікаво, чи не нагадуватимуть “електронні термінали з розіграшу лотерейних шансів у режимі он-лайн” за зовнішнім виглядом недоброї пам’яті ігрові автомати?)

Від імені держави проведення лотерей пропонується доручити організатору лотереї - центральному органу державної влади, “який визначається Кабінетом Міністрів”. А Кошти, отримані від лотерейної діяльності, після сплати витрат щодо її проведення, а також призів зараховувати до доходів держбюджету.