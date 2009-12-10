Гриценко розказав про свої запобіжники

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що проводить виборчу кампанію за фінансової підтримки простих громадян, а не ціною розкрадання країни.

“Вперше в історії не кандидат купував виборця грошима, цукром, гречкою чи концертами, а люди зібрали гроші і уповноважили мене представляти їхні інтереси без жодних умов, на кшталт – признач мене губернатором чи міністром, допоможи синові вступи у ВНЗ чи дай шмат землі, заводу або обленерго», - заявив він у розмові з журналістами Херсона, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА .

За його словами, “саме звичайні громадяни, а не олігархи чи закордонні спонсори, зібрали 2,5 млн. грн. застави для реєстрації його кандидатом у президенти”.

“Це унікальне для України явище, яке ще не отримало належної оцінки”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Він також повідомив, що сьогодні громадяни допомагають йому збирати кошти до виборчого фонду, однак витрачати їх на рекламні ролики та величезну кількість білбордів, як це роблять інші претенденти на найвищу посаду в державі, він не буде.

“Коли я виступаю на центральних телеканалах, то роблю це безкоштовно, не плачу журналістам чи редакціям за участь у програмах. Як кандидат я виступаю або в рамках безкоштовного часу, або, як у регіонах, оплачую ефіри з виборчого фонду згідно законодавства і звітую про такі витрати на своєму сайті”, - повідомив А.ГРИЦЕНКО.

Він сказав, що “не хоче вибороти крісло Президента ціною розкрадання країни, як це зараз роблять інші”. “У мене є свої моральні запобіжники”, - додав кандидат у президенти.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, “люди, які зараз вкладають у свої кампанії мільярди гривень для того, щоб стати главою держави, витрачають не свої гроші, а бюджетні, тобто ті, що належать громадянам”.

“Навіть якщо ці передвиборчі бюджети складаються за підтримки бізнесу і олігархів, повірте, як тільки хтось з рейтингових кандидатів стане Президентом, ці гроші він потім стократно відіб’є, забравши у людей або бюджетні кошти, або державну власність. Це для мене неприйнятно”, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.