У розвідці назвали суму викупу за Аріану

За звільнення «Аріани» і українських громадян судновласник заплатив викуп у розмірі 2,8 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

Він зазначив, що на завершальному етапі переговорів завдяки можливостям СЗР, яка у взаємодії з партнерськими спецслужбами надавала судновласнику сприяння у вирішенні широкого кола питань, узгоджену суму викупу – 2,8 млн. дол. - було доставлено на судно повітряним шляхом.

Він уточнив, що пакунок із грошима було скинуто з літака у відкрите море поблизу «Аріани», а пірати забрали його на катері і одразу ж почали рахувати гроші.

М.МАЛОМУЖ також нагадав, що спочатку пірати вимагали викупи в сумі 10 млн. дол, 6 млн. дол. У свою чергу судновласник пропонував спочатку 850 тис. дол., далі - 1,6 млн. дол., і в результаті в ході переговорів узгодили суму в розмірі 2,8 млн. дол.

Уточнюючи інформацію про стан здоров’я звільнених моряків, М.МАЛОМУЖ зауважив, що «були ускладнення, ситуація непроста, усі мають ті або інші стадії захворювань». «Але критичних ситуацій немає», - запевнив він.

М.МАЛОМУЖ також повідомив, що стан здоров’я жінки – члена екіпажу, кока, що викликав найбільше занепокоєння, за останні тижні покращився завдяки переданим на борт судна лікам за допомогою іспанських партнерів.

Як повідомляв УНІАН, балкер "Аріана" був захоплений 2 травня. В заручниках у піратів були 24 моряки з України, в тому числі жінка, яка на 5-му місяці вагітності втратила дитину.