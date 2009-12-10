Наша Україна наполягає, що Ульянченко мала у Бонні зустріч з Бузеком

В “Нашій Україні” наполягають, що 9 грудня в Бонні була зустріч голови політради «Нашої України» Віри УЛЬЯНЧЕНКО з президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ і закликають БЮТ припинити поширювати недостовірну інформацію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

“Прес-служба «Нашої України» підтверджує, що 9 грудня в Бонні під час з’їзду Європейської народної партії відбулася зустріч голови політради «Нашої України» Віри УЛЬЯНЧЕНКО та заступника глави Секретаріату Президента Андрія ГОНЧАРУКА з президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ”, - підкреслюється в повідомленні.

За даними прес-служби, в ході розмови перед початком з’їзду було обговорено питання про його майбутній візит в Україну, який запланований на 20-21 грудня. В.УЛЬЯНЧЕНКО запевнила Є.БУЗЕКА, що програма його візиту вже підготовлена, і Україна чекає на президента Європарламенту. Також йшлося про перебіг президентських виборів. Є.БУЗЕК привітав «Нашу Україну» на з’їзді та наголосив на необхідності проведення реформ в Україні, зазначили в прес-службі партії.

У зв’язку з цим “Наша Україна” закликає БЮТ “припинити ганьбити Україну за кордоном і поширювати недостовірну інформацію”.

При цьому в прес-службі зазначили, що вчорашня недостовірна інформацію БЮТ і уряду стосовно підтримки ЄНП кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента вже спростована. Зокрема, зазначили в “Нашій Україні”, “сьогодні безпосередній учасник з’їзду ЄНП і член коаліції ТИМОШЕНКО, голова НРУ Борис ТАРАСЮК заявив, що «в тексті документа не вказується прізвище кандидата у Президенти, якого мали б підтримати проєвропейські політичні сили України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Бонні віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ заявив, що президент Європарламенту Є.БУЗЕК не підтверджує факт зустрічі з В.УЛЬЯНЧЕНКО 9 грудня під час конгресу Європейської народної партії в Бонні.

«Такої зустрічі в природі не було, я тільки-но у залі побачив президента БУЗЕКА і запитав у нього, оскільки інформація про зустріч була висловлена невластивою для європейського політика мовою, і він підтвердив, що такої зустрічі не було», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він додав, що і керівник служби президента Європарламенту також спростував факт такої зустрічі, відзначивши, що з українських політиків Є.БУЗЕК зустрічався тільки з Юлією ТИМОШЕНКО.