Луценко розраховує дізнатись у Тимошенко, чого хоче Ющенко

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не бачив листа Президента Віктора ЮЩЕНКА з рекомендаціями прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО про звільнення його з посади, але завтра розраховує зустрітися з нею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Києві.

«Я не бачив цього листа. Чув, що В.ЮЩЕНКО написав його Ю.ТИМОШЕНКО… Завтра запланована наша (з нею) коротка зустріч, але чи вдасться це, не знаю», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши при цьому, що «я не коментую переписку між чоловіками і жінками ніколи…”.

“Але якщо серйозно, я так і не можу зрозуміти, які ж провини ставить Президент до МВС», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Президент України закликав прем`єра звернутися до ВР з поданням про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Глава держави мотивував необхідність звільнення Ю.ЛУЦЕНКА, зокрема, значним послабленням активності боротьби з корупцією і злочинністю.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні правоохоронні органи продовжують працювати неефективно. “Головне завдання правоохоронної системи, яке полягає в безумовному забезпеченні конституційних прав і свобод кожної людини і громадянина, не виконується”, - констатував глава держави.

За його словами, неодноразове привернення уваги міністра внутрішніх справ України до активізації роботи у системі правоохоронної діяльності ігнорується.