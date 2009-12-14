БЮТ просить Верховну Раду відкласти бюджет

Фракція БЮТ просить Верховну Раду України завтра не розглядати законопроект про державний бюджет на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради ВР заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зауважив, що розгляд доопрацьованого законопроекту з цього питання запланований на завтра.

Водночас, додав депутат, на сьогодні до Кабінету міністрів України не надійшло жодної поправки або зауважень до проекту держбюджету-2010. У зв’язку з цим, сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН, цей законопроект завтра не може бути розглянутий.

«Наша фракція пропонує відкласти це питання, бо в Кабмін не поступили ні зауваження, ні пропозиції», - сказав він.