Сьогодні спливає термін повноважень голови Нацбанку

Згідно із Законом про Національний банк України (НБУ), призначений Верховною Радою голова НБУ одноосібно несе відповідальність перед Президентом і парламентом за діяльність Нацбанку.

Так, по проханню УНІАН, керівник групи радників голови Нацбанку Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ прокоментував закінчення 16 грудня п.р. повноважень глави НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.

«Згідно зі статтею 19 закону про Нацбанк, голова НБУ, призначений Верховною Радою, одноосібно нестиме відповідальність перед Президентом і Верховною Радою за діяльність Нацбанку, – процитував В.ЛИТВИЦЬКИЙ статтю закону і додав: – Це означає, що безпосередня передача повноважень нинішнім главою НБУ може відбуватися виключно призначеному Верховною Радою новому голові Нацбанку, а не заступнику чи виконуючому обов`язки. При цьому ВР має одночасно звільнити з посади нинішнього голову НБУ».

Підсумовуючи, В.ЛИТВИЦЬКИЙ ще раз відзначив, що «незважаючи на закінчення 16 грудня п`ятирічного терміну своїх повноважень, Володимир Семенович не має наміру подавати заяву про звільнення за власним бажанням. Таким чином, згідно із Законом про Нацбанк, він продовжить виконувати свої обов`язки голови НБУ в повному обсязі».

Як повідомляв УНІАН, повноваження нинішнього голови Нацбанку закінчуються 16 грудня 2009 року. Проте, згідно із законодавством України, голова НБУ може бути призначений або звільнений з посади Верховною Радою виключно за поданням Президента України.

Парламент вже не раз намагався звільнити В.СТЕЛЬМАХА з посади.

26 січня п.р. Верховна Рада скасувала свою постанову від 2004 року про призначення В.СТЕЛЬМАХА головою Нацбанку, а 12 червня п.р. парламент направив Президенту України депутатський запит щодо необхідності внесення до парламенту подання про звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Нацбанку. На такі дії депутатів Президент України Віктор ЮЩЕНКО відреагував заявою, що відставка голови НБУ не належить до компетенції парламенту.

В.СТЕЛЬМАХА було призначено головою Нацбанку України Верховною Радою 16 грудня 2004 року за поданням Президента України.